Форвард «Колорадо» Рантанен набрал 400-е очко в НХЛ в 400-м матче

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен набрал 400-е очко в НХЛ в 400-м матче в лиге. 25-летний финский игрок сделал 2 результативные передачи в матче с «Питтсбургом» (6:4).

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