Фарид Абдулганиев обсудил с бизнесом Высокогорского района меры поддержки

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев в рамках рабочей поездки в Высокогорский район посетил три промышленных предприятия и провел встречу с представителями бизнеса.
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