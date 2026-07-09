Фарид Абдулганиев обсудил с бизнесом Высокогорского района меры поддержки

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев в рамках рабочей поездки в Высокогорский район посетил три промышленных предприятия и провел встречу с представителями бизнеса.