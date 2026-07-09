НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Фарид Абдулганиев обсудил с бизнесом Высокогорского района меры поддержки

Фарид Абдулганиев обсудил с бизнесом Высокогорского района меры поддержки

Фото: пресс-служба Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев в рамках рабочей поездки в Высокогорский район посетил три промышленных предприятия и провел встречу с представителями бизнеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии