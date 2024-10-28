У НАТО неутолимая жажда Чёрного моря

Юрий Ильинов

В РФ появилось общественное движение бойцов спецоперации «Войсковое братство СВОи» Появилось организованное сообщество защитников РФ, проявивших героические качества в спецоперации. Его создали Герои РФ и ветераны СВО. В России создали общественное движение «Войсковое братство СВОи». Новая организация получила официальный статус в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие главные представители Вооружённых сил России. Среди них — защитники РФ, получившие высшие государственные награды. Движение организовали участники СВО со званием Героя России и представители Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ. Инициативу учреждения общественного движения поддержали в Минобороны. Идея создания организации заключается в объединении участников спецоперации и их семей с военно-патриотической целью. Движение призвано сохранить и приумножить боевые традиции в последующих поколениях молодёжи. Стоит отметить, в России рождается немало инициатив для реализации потенциала участников спецоперации. Ранее «ОН-НЬЮС» писал, что программу обучения для ветеранов СВО с использованием VR-систем представили в Петербурге. Предполагается, что уникальную разработку ветераны смогут использовать в процессе лечения и реабилитации. в Курской области бойцы ВС РФ освободили Ветрено, Матвеевку, Жебловку и Дуровку.