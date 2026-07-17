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Наш потерянный мир

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Главком ВСУ начал угрожать одной категории военнослужащих

Главком ВСУ начал угрожать одной категории военнослужащих

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский, по данным бывшего замминистра обороны Сергея Стерненко, начал срочный отзыв из отпусков военнослужащих, замеченных в поддержке экс-министра обороны Михаила Федорова.

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