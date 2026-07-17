Главком ВСУ начал угрожать одной категории военнослужащих

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский, по данным бывшего замминистра обороны Сергея Стерненко, начал срочный отзыв из отпусков военнослужащих, замеченных в поддержке экс-министра обороны Михаила Федорова.
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