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Офтальмолог Захарова: в первый час после пробуждения не стоит брать в руки телефон

Офтальмолог Захарова: в первый час после пробуждения не стоит брать в руки телефон

Использование гаджетов утром грозит ухудшением психоэмоционального состояния. Так, в первый час после пробуждения не стоит брать в руки телефон, сообщила врач-офтальмолог Наталья Захарова в беседе с «Известиями».

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