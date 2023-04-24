Аргументы недели

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The Guardian: Запад осенью начнет настаивать на переговорах Украины с Россией

Будущей осень этого года Запад начнет настаивать, что Украина пошла на переговоры с Россией. Британское издание The Guardian написало о планах западных союзников Украины в сторону мирного урегулирования конфликта со ссылкой на выводы Пентагона, которые предполагают переговоры Киева с Москвой.

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