Суверенитет и глобальная открытость: Минфин и ЦБ о планах на шестилетку

На традиционной экономической пленарной сессии ПМЭФ Эльвира Набиуллина, Антон Силуанов, Максим Орешкин и Максим Решетников поделились своим видением задач, которые стоят перед российской экономикой на ближайшие шесть лет.
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