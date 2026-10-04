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Ted Knight's Final Work Was On An '80s Series That Nobody Talks About Today

Ted Knight's Final Work Was On An '80s Series That Nobody Talks About Today

Ted Knight had a long television career from the '50s to the '80s, but his final role was on this series that ran for six seasons and was renamed after him.

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