Ted Knight's Final Work Was On An '80s Series That Nobody Talks About Today

Ted Knight had a long television career from the '50s to the '80s, but his final role was on this series that ran for six seasons and was renamed after him.
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