Захарова назвала сумму долгов Румынии перед Россией

Долги Бухареста перед Советским Союзом и Россией в 20-25 раз превышают стоимость отправленного РФ в 1916–1917 годах золота, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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