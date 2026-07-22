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Паника на Банковой: раскрыто, ради чего Зеленский сдал Сырского

Паника на Банковой: раскрыто, ради чего Зеленский сдал Сырского

Генерал Александр Сырский лишился поста всего через несколько дней после того, как Зеленский отправил в отставку министра обороны Михаила Федорова.

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Комментарии
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INIRURK
сырский ликвидирован,но что бы в свинарнике на было паники сделали вброс.,якобы перестановка клоунов))) сколько уже советчиков нато загнулось?все по сараям вс.рф. попадает?это чмо загнулось финансовое как его там звали животное грэм))) в одном сарае загнулся с сырским)))но нам вбрасывают про перестановки и смерть внезапную,по причине кой то непонятной)))
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
Драпатый ровно по Фрейду всеми силами будет доказывать, что внутри он Наступатый... да и хрен с ними. ровно по старой присказке про циклопа, выбиравшего из толпы, - ты, ты и ты... а я? - раздался слабый голосок, - и ты тоже... все будут там, где им и положено быть по их же выбору. служить злу можно какое-то время. вот тока конец один и он неотвратим.
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1 м.
Юрий Золотарев
Ну и чо? ПРОСРАТЫЙ всё &quot;вытащит&quot;?? Да по нему &quot;золотая пуля&quot; плачет! И хорошо бы, чтоб наши организовали для него эту &quot;пулю&quot; - за все его свинства и мерзости.
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1 м.