Паника на Банковой: раскрыто, ради чего Зеленский сдал Сырского

сырский ликвидирован,но что бы в свинарнике на было паники сделали вброс.,якобы перестановка клоунов))) сколько уже советчиков нато загнулось?все по сараям вс.рф. попадает?это чмо загнулось финансовое как его там звали животное грэм))) в одном сарае загнулся с сырским)))но нам вбрасывают про перестановки и смерть внезапную,по причине кой то непонятной)))

СК

Сергей Ковалев

Драпатый ровно по Фрейду всеми силами будет доказывать, что внутри он Наступатый... да и хрен с ними. ровно по старой присказке про циклопа, выбиравшего из толпы, - ты, ты и ты... а я? - раздался слабый голосок, - и ты тоже... все будут там, где им и положено быть по их же выбору. служить злу можно какое-то время. вот тока конец один и он неотвратим.