15 находок, с которыми пришлось повозиться, чтобы понять, что это

Не все вещи понятны с первого взгляда. Это только когда знаешь, для чего они, тогда все ясно. А когда находишь что-то незнакомое в старом сарае или просто под деревом, то мозг отказывается предлагать разумные теории.
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