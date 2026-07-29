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Metro Москва

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Лавров сделал ряд громких заявлений о Западе, Украине и будущем России

Лавров сделал ряд громких заявлений о Западе, Украине и будущем России

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, как оценивает действия западных стран, высказался о перспективах переговоров по Украине, роли стран Балтии, национальных интересах России и необходимости ускорения технологического развития.

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