Сбежавшая из России Пугачёва вновь разозлила русских. На этот раз всё значительно серьёзнее. Некогда певица номер один в России Алла Пугачёва в последнее время пробивает одно дно за другим.
Это даже не дно...Пугачёва попросила прощения у таджиков
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Может Пугачёва и виновата перед таджиками, так пусть просит у них прощения, а нам перед ними извиняться не в чем, мы им позволяли в России зарабатывать и отсылать деньги из России своим родственникам, мы платили пенсии их старикам и пособия их детям, мы их лечили, учили их детей... Вот уж, получается, правду говорят: не делай добра - не получишь зла! Чувствует Пугачиха вину перед этими упырями, пусть приезжает, садится с ними в одну камеру и извиняется перед ними с утра до ночи.
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5 час.
Тома
Совсем здравый разум потеряла! Хоть бы о будущем детей подумала, самой-то недолго осталось...
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5 час.
Елена Короткова
О! Вирус "Ахеджак" оказывается крайне заразен и крайне опасен для мозга, активирует хроническое поражение умственных способностей и слепоту к фактам. Один из симптомов - желание просить прощения у всяких террористов и подонков.
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4 час.
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