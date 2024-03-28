Это даже не дно...Пугачёва попросила прощения у таджиков

НП

Наталья Павлова

Может Пугачёва и виновата перед таджиками, так пусть просит у них прощения, а нам перед ними извиняться не в чем, мы им позволяли в России зарабатывать и отсылать деньги из России своим родственникам, мы платили пенсии их старикам и пособия их детям, мы их лечили, учили их детей... Вот уж, получается, правду говорят: не делай добра - не получишь зла! Чувствует Пугачиха вину перед этими упырями, пусть приезжает, садится с ними в одну камеру и извиняется перед ними с утра до ночи.