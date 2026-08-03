СВР: европейские лидеры отрицают перспективу вступления Украины в ЕС

По данным разведки, Брюссель планирует предложить Киеву участие в европейской политике безопасности, но без права голоса, опасаясь, что евроинтеграция Украины принесёт слишком большие экономические и политические риски для «единой Европы».
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