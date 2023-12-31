По ту сторону фронта понимают, что обречены. Наёмники уже «задвухсотились» На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram) Разведчики ВС РФ уничтожили спецгруппу натовских наёмников у Авдеевки.
Селфи Зеленского в Авдеевке — смертный приговор укрогарнизону
Комментарии
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Стефан Михайлов Гърбузанов
Термобарические ..за ценой не постоят..!
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15 час.
Lana_Borei Иванова
зелебобик под Авдеевкой сделал селфи? Верится с трудом
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
"с ни разу не свидомой фамилией Мирошников" Мирошник, в переводе с украинского - мельник. А окончание "ов" - уже потом прилепили...
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10 час.
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