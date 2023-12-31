Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олег гречанин
    Опа!!!Бандерлоги возмущены-наши "птички",покрашены в чёрный цвет и покрыты спецматериалом,труднозаметным для радаров....Самый мощный раке...
  • Андрей Равдин
    А Вы, похоже, уроки русского языка и литературы игнорировали.Русский генерал -...
  • Ирина Голота (Болховитинова)
    Да никуда никто из них не разбежится от бабла халявного. Да будет меньше, но оно будет.Батька удвоил нал...

Селфи Зеленского в Авдеевке — смертный приговор укрогарнизону

Селфи Зеленского в Авдеевке — смертный приговор укрогарнизону

По ту сторону фронта понимают, что обречены. Наёмники уже «задвухсотились» На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram) Разведчики ВС РФ уничтожили спецгруппу натовских наёмников у Авдеевки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефан Михайлов Гърбузанов
Термобарические ..за ценой не постоят..!
Ответить
15 час.
Lana_Borei Иванова
зелебобик под Авдеевкой сделал селфи? Верится с трудом
Ответить
14 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;с ни разу не свидомой фамилией Мирошников&quot;                                        Мирошник, в переводе с украинского - мельник. А окончание &quot;ов&quot; - уже  потом прилепили...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх