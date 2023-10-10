Минфин России предлагает рассмотреть приватизацию отдельных активов в 2024 году

Минфин России предлагает рассмотреть в будущем году приватизацию отдельных активов без потери контроля со стороны государства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии