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В Новосибирске составили рейтинг худших больниц по версии пациентов

В Новосибирске составили рейтинг худших больниц по версии пациентов

Чаще всего жители Новосибирска жалуются на непрофессионализм врачей и хамство персонала.Рейтинг худших больниц составили в Новосибирске на основании откликов, оставленных горожанами на платформе 2ГИС.

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