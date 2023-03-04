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Джа Морэнт: «Я беру на себя всю ответственность. Простите»

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт выступил с заявлением по поводу последних событий. «Я беру на себя полную ответственность за свои действия прошлой ночью.

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