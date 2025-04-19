Планируют сотрудничать с Россией – ОАЭ хочет покупать технологии и лекарства Евгения КомароваРоссийские лекарства и технологии интересуют Объединенные Арабские Эмираты – ОАЭ хотят покупать данные продукты.
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