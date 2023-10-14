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  • валера
    В окопах им делать нечего ,в лагеряВы всё ёще верите...
  • ММ
    Это из той же оперы, как на ТВ старательно замазывают действительность, ибо либо реклама, либо лицо ребенка.. Если ка...Зачем всё это?
  • Александр Шилов
    Ни что так не отрезвляет как единственное съездить по хлебалу и тут всякий моразм заканчивается.Зачем всё это?

Институт двойного гражданства вообще надо отменять

Десять  дней тому    назад   я           в  рубрике   "Вынесено  из  комментариев"    предлагала Вот на них бы и потренироваться!,  то   есть      выкладывала  вот  такую  цитату:"Если пока нельзя за измену лишать урождённых россиян единственного гражданства, то, может, стоить разрешить это для тех, у кого их несколько? Возвращается такой - и на границе узнаёт, что теперь он только киприот или израильтянин, и ему запрещён въезд в Россию на 80 лет".

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