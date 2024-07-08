Интересный факт: Макс Ферстаппен впервые с 2022 года проиграл две гонки подряд

Интересный факт: Макс Ферстаппен впервые с 2022 года проиграл две гонки подрядGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен потерпел второе поражение подряд в минувшее воскресенье на Гран При Великобритании.