«Страна.ua»: стрелявшим в киевском отеле оказался военный ГУР Рашевский

23 ноября в одном из киевских отелей произошла стрельба. Как сообщает «Страна.ua», в результате инцидента погиб 27-летний Александр Каназирский, заместитель начальника управления благоустройства города Пивденное Одесской области.
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