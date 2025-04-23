Сегодня в Ахтубинске на несколько часов будет закрыт железнодорожный переезд

Из-за ремонтных работ. Как сообщает пресс-служба астраханского отделения ПривЖД, 23 апреля с 10:00 до 14:00 железнодорожный переезд в Ахтубинске будет временно закрыт в связи с ремонтными работами, в связи с чем временно прекратится движение автотранспорта через переезд на 164 км перегона Ахтуба – Солончак (пересечение с автодорогой Астрахань – Волгоград в районе совхоза №16 по ул.