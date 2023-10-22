Гороскоп от Ирины Богдан на 23 октября 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяАстролог Ирина Богдан раскрыла прогноз для всех знаков зодиака на первый день недели, который приходится на 23 октября 2023 года, сотрудничая с журналистами информационного портала ftimes.