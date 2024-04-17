В Центральном кластере МГТУ им. Баумана начался монтаж купола

Центральный кластер МГТУ им. Н.Э. Баумана скоро объединит уникальный купол. Специалисты уже приступили к установке конструкции, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии