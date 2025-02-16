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Военное обозрение

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У ЕС не будет единой армии с ВСУ вместо американцев, Европа отклонила предложение Зеленского

У ЕС не будет единой армии с ВСУ вместо американцев, Европа отклонила предложение Зеленского

«Нелегитимный» предлагал заменить украинской армией американскую.

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