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Боевики ВСУ сожгли храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области

Боевики ВСУ сожгли храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области Киевский режим продолжает совершать преступления против мирных жителей российских регионов.

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