Два землетрясения произошли в Тихом океане у Южных Курил

ТАСС/Елена Верещака Два землетрясения магнитудой 4,7 произошли утром 20 апреля в Тихом океане недалеко от Южнокурильских островов Сахалинской области сообщил Сахалинский филиале Единой Геофизической службы РАН.
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