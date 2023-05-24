В США призвали другие страны не поставлять оружие России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США надеются, что другие государства откажутся сотрудничать с Россией относительно поставок вооружения.
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