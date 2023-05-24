Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

В США призвали другие страны не поставлять оружие России

В США призвали другие страны не поставлять оружие России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США надеются, что другие государства откажутся сотрудничать с Россией относительно поставок вооружения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх