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Родион Мирошник: Обратите внимание на маркер глубины промывания мозгов у украинцев!

Родион Мирошник: Обратите внимание на маркер глубины промывания мозгов у украинцев!

Обратите внимание на маркер глубины промывания мозгов у украинцев! В среднем 75% украинцев считают ответственными за войну на Украине всех россиян от младенцев до глубоких стариков.

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