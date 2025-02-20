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Царьград

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Пилот S7 прервал взлёт самолёта из Новосибирска в Сочи

Пилот S7 прервал взлёт самолёта из Новосибирска в Сочи

На борту оказалась бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.В аэропорту Толмачёво командир экипажа прервал взлёт самолёта авиакомпании S7 выполнявшего рейс по маршруту "Новосибирск – Сочи".

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