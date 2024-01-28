Talksport: Салах, ван Дейк и Александер-Арнольд могут покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа

Сразу несколько игроков «Ливерпуля» могут покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает talkSPORT, клуб могут покинуть защитники Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, а также нападающий Мохамед Салах.
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