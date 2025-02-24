Мужчина объяснил, почему сбросил кошку со смотровой площадки в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Задержанный в Крыму мужчина, который скинул кошку на скалы с высоты смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", объяснил свой поступок тем, что она вырывалась из рук.
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