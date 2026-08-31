Чего навсегда лишились россияне

Разбираем ключевые показатели рынка в 2025 году, ситуацию в начале 2026-го и тенденции, которые будут определять развитие отрасли в ближайшей перспективе! По данным BusinesStat, оборот рынка общественного питания в России по итогам 2025 года составил 4,29 трлн рублей, что на 21% выше уровня 2024 года.
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