ОСН: сало профилактирует рак и замедляет старение

Сало долгое время считалось нездоровым продуктом, не приносящим пользы организму. Тем не менее, современные исследования показывают обратное мнение: в умеренных количествах сало может быть полезным для беременных женщин благодаря содержанию важных витаминов, как выяснили эксперты Общественной Службы Новостей.