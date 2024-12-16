ОСН: сало профилактирует рак и замедляет старение

Сало долгое время считалось нездоровым продуктом, не приносящим пользы организму. Тем не менее, современные исследования показывают обратное мнение: в умеренных количествах сало может быть полезным для беременных женщин благодаря содержанию важных витаминов, как выяснили эксперты Общественной Службы Новостей.
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