«Подчинились, пусть и без офицеров»: Украина негласно присоединилась к объявленному Путиным перемирии в честь 80-летия Победы

Стало известно о том, что Украина захотела негласно присоединиться к соблюдению перемирия. Россия на 72 часа приостанавливает боевые действия в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным перемирия, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии