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«Подчинились, пусть и без офицеров»: Украина негласно присоединилась к объявленному Путиным перемирии в честь 80-летия Победы

«Подчинились, пусть и без офицеров»: Украина негласно присоединилась к объявленному Путиным перемирии в честь 80-летия Победы

Стало известно о том, что Украина захотела негласно присоединиться к соблюдению перемирия. Россия на 72 часа приостанавливает боевые действия в рамках объявленного президентом Владимиром Путиным перемирия, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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