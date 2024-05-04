«Народный фронт» доставил бойцам ВС РФ пасхальные куличи

В преддверии Светлой Пасхи «Народный фронт» доставил для военнослужащих 110-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ пасхальные куличи от Крестовоздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря.
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