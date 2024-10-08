Харрис раскритиковала план Трампа по Украине

Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис подвергла критике план экс-главы Белого дома Дональда Трампа и ее конкурента на выборах по урегулированию украинского кризиса, заявив, что это приведет к капитуляции Украины.
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