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Харрис раскритиковала план Трампа по Украине

Харрис раскритиковала план Трампа по Украине

Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис подвергла критике план экс-главы Белого дома Дональда Трампа и ее конкурента на выборах по урегулированию украинского кризиса, заявив, что это приведет к капитуляции Украины.

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