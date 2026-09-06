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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при Италии-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 16:00

Гонка состоится в воскресенье, 6 сентября, старт – в 16:00 по московскому времени. Гран-при Италии Автодром Монца, Монца 6 сентября 2026 года Гонка Стартовый порядок 1.

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