Открылся мост через реку Туманная

Открытие движения по мосту через реку Туманная, который усиливает логистическую связь России и Северной Кореи.
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Уважаю сев. корейцев. Люди с хорошей памятью и способностью быть благодарными. Особенно достойна уважения их неготовность лизать чужие задницы.
Мосты-это хорошо.