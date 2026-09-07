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Открылся мост через реку Туманная

Открылся мост через реку Туманная

Открытие движения по мосту через реку Туманная, который усиливает логистическую связь России и Северной Кореи.

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T EA

Уважаю сев. корейцев. Люди с хорошей памятью и способностью быть благодарными. Особенно достойна уважения их неготовность лизать чужие задницы.