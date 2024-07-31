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  • Надежда Белугина
    На чужих ошибках не учатся. Свои шишки набивают.  И потери очевидны.Смелые шаги Пашиняна
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    МОЧИТЬ МРАЗЕЙ-террористов и их пособников!!!!"Это не афиширует...
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    И чтобы эти продукты вывезли осевшие у нас их граждане.Безвозвратно.Смелые шаги Пашиняна

В Тегеране убит Исмаил Хания

В Тегеране убит Исмаил Хания

В Тегеране в результате нападения на резиденцию главы Политбюроа ХАМАС Исмаила Хании был убит сам Исмаил Хания и один из его телохранителей.

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