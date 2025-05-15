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Петербургский дневник

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Директор Шабалин: в пиратских приложениях для телевизоров содержатся зловредные коды

Директор Шабалин: в пиратских приложениях для телевизоров содержатся зловредные коды

Особенно уязвимы приставки с root-доступом Пиратские приложения для просмотра фильмов и сериалов через ТВ-приставки могут содержать опасный код, который в дальнейшем проникает во всю систему, сообщил РИА Новости директор по продукту «Стингрей» компании AppSeс Solutions Юлий Шабалин.

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