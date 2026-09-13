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Царьград

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Новосибирск вошел в топ-10 городов РФ по продажам квартир в новостройках

Новосибирск вошел в топ-10 городов РФ по продажам квартир в новостройках

Новосибирск занял место в первой десятке среди крупнейших городов страны по доле вторичных продаж в сравнительно новых многоквартирных домах.

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