В Китае нашли покрытого шипами предка современных моллюсков возрастом 500 миллионов лет

Моллюски, какими мы привыкли их видеть, обычно прячутся в раковинах — как улитки или устрицы. Благодаря раковинам, которые окаменевают и остаются в геологической летописи, палеонтологи могут изучать предков этих брюхоногих или двустворчатых.