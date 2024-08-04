В Китае нашли покрытого шипами предка современных моллюсков возрастом 500 миллионов лет

Моллюски, какими мы привыкли их видеть, обычно прячутся в раковинах — как улитки или устрицы. Благодаря раковинам, которые окаменевают и остаются в геологической летописи, палеонтологи могут изучать предков этих брюхоногих или двустворчатых.
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