Бердымухамедов предложил создать единый энергетический пояс в Евразии

Председатель Народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» создать единый энергетический, транспортный и технологический пояс Евразии, связывающий регионы от Азии до Европы.
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