Фотографировал в миграционном центре - задержали и арестовали

ВЧ

Владимир Черноморский

Так и есть, а кто у власти то, бандиты, те кто снял малиновые пиджаки и продолжил грабить страну и граждан, на законных основаниях, не все ли равно им, кто будет в жить в их стране. Вот только забыли, что зверьё их повесит на столбах, когда сметёт их власть, опять побегут к народу, помогите простите, мы патриоты своей страны, будут кричать, но будет уже поздно, зверьё никого не пощадит, не для этого они находятся в нашей стране, а для повторения геоцида 90х, только уже в самой России. Владимир Владимирович, когда вы уже всё это поймёте, а то будет поздно и вас коснется всё это лично, неужели не переживаете за страну, за себя, и своих родственников, вроде разведчик , должны видеть в глубь будущего