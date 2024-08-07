Арт-видео.инфо Коллаж "Арт-видео" Это был уже второй раз, когда юрист и блогер Иван Фролов решил заглянуть в миграционный центр Новосибирска.
Фотографировал в миграционном центре - задержали и арестовали
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Так и есть, а кто у власти то, бандиты, те кто снял малиновые пиджаки и продолжил грабить страну и граждан, на законных основаниях, не все ли равно им, кто будет в жить в их стране. Вот только забыли, что зверьё их повесит на столбах, когда сметёт их власть, опять побегут к народу, помогите простите, мы патриоты своей страны, будут кричать, но будет уже поздно, зверьё никого не пощадит, не для этого они находятся в нашей стране, а для повторения геоцида 90х, только уже в самой России. Владимир Владимирович, когда вы уже всё это поймёте, а то будет поздно и вас коснется всё это лично, неужели не переживаете за страну, за себя, и своих родственников, вроде разведчик , должны видеть в глубь будущего
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4 час.
Татьянка Яцук
То есть от нас пытаются скрыть то, что фактически происходит с миграционной ситуацией, что по-прежнему недуром прут к нам в страну "незаменимые", и что всё делается для их легализации в России ?,,, очень странные дела!...
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51 мин.
ЮС
Юдкевич Сергей
Где прячется этот министр колокольчиков? Может быть начнет работать? Зарплаты получает?
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25 мин.
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