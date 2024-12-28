Разнообразный праздничный стол — один из главных атрибутов встречи Нового года. Хочется попробовать как можно больше блюд, но как при этом не переесть? 11 полезных советов дала врач-диетолог, заведующая отделом лечебного питания Первой городской больницы Татьяна Рыкалова.