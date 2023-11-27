Миллерово без света: коммунальщики устраняют последствия урагана

Непогода на юге России, которая разбушевалась в ночь на 27 ноября, задела и Миллеровский район. По информации начальника Миллеровской метеостанции Натальи Осадченко, на утро 27 ноября порывы ветра в нашем районе достигали 19 метров в секунду.