Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что хочет обратиться к верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы Дунье Миятович .