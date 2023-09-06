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Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

Москалькова обратится в ООН из-за угрозы выселения россиян из Латвии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что хочет обратиться к верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы Дунье Миятович .

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