Меры вступают в силу с 9 февраля этого года.Япония ввела новые санкции против России, которые включат в себя как адресные ограничения против ряд лиц, так и новые ограничительные меры против банков — АО «Тимер Банк», АО «РФК-Банк» и TsMRBank.