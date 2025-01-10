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Царьград

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Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела новые санкции против России

Меры вступают в силу с 9 февраля этого года.Япония ввела новые санкции против России, которые включат в себя как адресные ограничения против ряд лиц, так и новые ограничительные меры против банков — АО «Тимер Банк», АО «РФК-Банк» и TsMRBank.

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